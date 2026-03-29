Российская ракета «Старт-1М» выведет на орбиту до 500 кг полезной нагрузки

29 марта 2026
Российская ракета «Старт-1М» выведет на орбиту до 500 кг полезной нагрузкиОна создается на базе ракеты «Тополь»
Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов в фильме «Рокот космодрома» на Первом канале сообщил о разработке новой ракеты легкого класса «Старт-1М». Носитель, создаваемый на базе конверсии ракеты «Тополь», сможет выводить на низкую орбиту до 500 килограммов полезной нагрузки. Спутник будет упакован в обтекатель.
В проекте участвуют Московский институт теплотехники и его генконструктор Юрий Соломонов, а также частный инвестор. По словам Баканов, объединение государственных и коммерческих участников позволит развивать новый сегмент космического рынка.
Ранее Дмитрий Баканов сообщил, что на космодроме Восточный ведется строительство стартового стола для ракет легкого класса. Он станет третьим на космодроме — наряду с уже действующими установками для тяжелой «Ангары-А5» и «Союза-2».