Российские банки обяжут использовать данные операторов против мошенников

Опубликовано 30 июня 2025, 22:511 мин.
Российские банки обяжут использовать данные операторов против мошенниковМишустин поручил разработать единую систему защиты
Правительство России планирует усилить борьбу с финансовым мошенничеством через обязательное использование банками данных операторов связи. Соответствующее поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин.
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Минцифры, МВД, Роскомнадзор и Банк России должны до 1 апреля 2026 года разработать единый подход к обмену информацией между банками и операторами связи. Это позволит финансовым организациям оперативнее выявлять и предотвращать мошеннические операции.
Ранее стало известно, что Правительство России намерено вложить более 300 миллиардов рублей в развитие станкоинструментальной отрасли и робототехники. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин во время встречи со студентами технических вузов. По его словам, эти меры направлены на восстановление и укрепление отечественных компетенций в данных сферах.