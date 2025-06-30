Российские банки обяжут использовать данные операторов против мошенников

Минцифры, МВД, Роскомнадзор и Банк России должны до 1 апреля 2026 года разработать единый подход к обмену информацией между банками и операторами связи. Это позволит финансовым организациям оперативнее выявлять и предотвращать мошеннические операции.

Ранее стало известно, что Правительство России намерено вложить более 300 миллиардов рублей в развитие станкоинструментальной отрасли и робототехники. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин во время встречи со студентами технических вузов. По его словам, эти меры направлены на восстановление и укрепление отечественных компетенций в данных сферах.