Российские игровые студии дебютировали на крупнейшей выставке Китая

В делегацию вошли как известные представители индустрии, такие как 1C Game Studios и «Бука», так и независимые студии и инди-команды, включая Geeky House, Game Art Pioneers, HeroCraft и участников акселератора Indie Go. В рамках миссии было проведено свыше ста встреч с представителями компаний из Китая, Южной Кореи, Таиланда, Вьетнама, Филиппин и других стран.

На выставке представили игры самых разных жанров: от симуляторов и головоломок до боевых и приключенческих проектов. Среди них — «Бессмертный. Сказки старой Руси», «ИЛ-2 Штурмовик», экшен Awaken — Astral Blade, а также мобильные игры с элементами выживания и строительства городов. Инди-команды представили проекты про путешествия, апокалипсис и борьбу с мифическими существами.

Также в рамках выставки было объявлено о запуске первого в России кластера видеоигр и анимации, который планируют открыть на территории «Сколково» в 2025 году. Сейчас продолжается отбор резидентов.