В России
16:28, 01 ноября 2023
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Российские космонавты на МКС успешно испытали 3D-принтер на МКС

Работающий в условиях невесомости

В Роскосмосе сообщили, что российские космонавты продолжают внедрять новейшие технологии в работу на Международной космической станции (МКС). Вот недавний пример: Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов успешно провели эксперимент по трехмерной печати из полимеров на борту станции, пишет ТАСС.

Российские космонавты на МКС успешно испытали 3D-принтер на МКС

© Ferra.ru

Этот эксперимент включает в себя отработку аддитивных технологий производства изделий из полимерных материалов в условиях космоса. Использование трехмерной печати на МКС имеет огромный потенциал.

Ранее мы писали, что российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб совершили выход в открытый космос, чтобы решить технические проблемы на Международной космической станции (МКС). Главной задачей космонавтов было отключение контура дополнительного радиатора на модуле "Наука". А также, космонавты должны были установить на модуль "Наука" малогабаритный радиолокатор.

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