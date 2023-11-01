Российские космонавты на МКС успешно испытали 3D-принтер на МКС

Этот эксперимент включает в себя отработку аддитивных технологий производства изделий из полимерных материалов в условиях космоса. Использование трехмерной печати на МКС имеет огромный потенциал.

Ранее мы писали, что российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб совершили выход в открытый космос, чтобы решить технические проблемы на Международной космической станции (МКС). Главной задачей космонавтов было отключение контура дополнительного радиатора на модуле "Наука". А также, космонавты должны были установить на модуль "Наука" малогабаритный радиолокатор.