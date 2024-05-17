Российские ученые обнаружили 130 новых рентгеновских волн

Опубликовано 17 мая 2024, 19:55
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Российские ученые обнаружили 130 новых рентгеновских волнС помощью российской обсерватории
В пресс-службе Института космических исследований РАН сообщили, что российские астрономы представили каталог из 1,5 тысячи объектов, изученных рентгеновским телескопом ART-XC на борту российской обсерватории «Спектр-РГ». В результате этой работы было обнаружено 130 неизвестных источников рентгеновских волн.
Эти новые объекты представляют особый интерес для научного сообщества. В каталоге также содержатся аккрецирующие нейтронные звезды, черные дыры, звезды с горячими коронами, остатки сверхновых и скопления галактик, отметили в пресс-службе.
Открытия были сделаны российскими астрономами при подготовке новой версии каталога объектов, изученных при помощи телескопа ART-XC в период с декабря 2019 года по март 2022 года. Этот период работы обсерватории «Спектр-РГ» позволил составить самую детальную рентгеновскую карту неба, расширив наше понимание космического пространства.