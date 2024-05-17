Российские ученые обнаружили 130 новых рентгеновских волн

Эти новые объекты представляют особый интерес для научного сообщества. В каталоге также содержатся аккрецирующие нейтронные звезды, черные дыры, звезды с горячими коронами, остатки сверхновых и скопления галактик, отметили в пресс-службе.

Открытия были сделаны российскими астрономами при подготовке новой версии каталога объектов, изученных при помощи телескопа ART-XC в период с декабря 2019 года по март 2022 года. Этот период работы обсерватории «Спектр-РГ» позволил составить самую детальную рентгеновскую карту неба, расширив наше понимание космического пространства.