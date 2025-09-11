Российские ученые разработали модель опасных вибраций в самолетах

Модель фокусируется на анализе флаттера — внезапно возникающих и быстро нарастающих вибраций, которые ускоряют износ деталей и могут привести к их разрушению в полете. Существующие демпферы не всегда эффективны, поскольку требуют точного понимания природы и локализации колебаний.

Новый подход основан на классической модели, разработанной советским математиком Мстиславом Келдышем. Исследователи сохранили описание свойств крыла, но модифицировали формулы, описывающие поведение демпфера. Это позволяет выявлять даже скрытые варианты колебаний.

Разработка поможет инженерам создавать более эффективные демпфирующие устройства, повышающие безопасность авиаперелетов. Точное понимание механизмов возникновения и гашения нелинейных колебаний способствует проектированию надежных авиационных конструкций.