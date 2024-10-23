Российские ученые создали станок для сухого электрополирования деталей

Опубликовано 23 октября 2024, 13:031 мин.
Российские ученые создали станок для сухого электрополирования деталейНовая технология востребована в авиации и атомной энергетике
В пресс-службе Уфимского университета науки и технологий (УУНиТ) сообщили, что ученые вуза разработали первый в России станок для сухого электрополирования. Устройство позволяет полировать металлические детали до блеска, не изменяя их размеры. Эта технология востребована в таких отраслях, как двигателестроение и атомная энергетика.
© Ferra.ru
Основой метода электрополирования является ионное снятие материала с поверхности детали под воздействием электрического тока. При этом сохраняются геометрические параметры изделия, а его поверхность приобретает зеркальный блеск. Процесс отличается экологичностью и энергоэффективностью, что делает его привлекательным для промышленных предприятий, отметили в пресс-службе.
Как отметил руководитель лаборатории сухого электрополирования УУНиТ, профессор Николай Криони, данная технология имеет огромное значение для повышения эксплуатационных характеристик авиационных газотурбинных двигателей и других сложных агрегатов.