Российские ученые создали станок для сухого электрополирования деталей

Основой метода электрополирования является ионное снятие материала с поверхности детали под воздействием электрического тока. При этом сохраняются геометрические параметры изделия, а его поверхность приобретает зеркальный блеск. Процесс отличается экологичностью и энергоэффективностью, что делает его привлекательным для промышленных предприятий, отметили в пресс-службе.

Как отметил руководитель лаборатории сухого электрополирования УУНиТ, профессор Николай Криони, данная технология имеет огромное значение для повышения эксплуатационных характеристик авиационных газотурбинных двигателей и других сложных агрегатов.