В России
Опубликовано 23 октября 2024, 13:03
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Российские ученые создали станок для сухого электрополирования деталей

Новая технология востребована в авиации и атомной энергетике
В пресс-службе Уфимского университета науки и технологий (УУНиТ) сообщили, что ученые вуза разработали первый в России станок для сухого электрополирования. Устройство позволяет полировать металлические детали до блеска, не изменяя их размеры. Эта технология востребована в таких отраслях, как двигателестроение и атомная энергетика.
Российские ученые создали станок для сухого электрополирования деталей

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Основой метода электрополирования является ионное снятие материала с поверхности детали под воздействием электрического тока. При этом сохраняются геометрические параметры изделия, а его поверхность приобретает зеркальный блеск. Процесс отличается экологичностью и энергоэффективностью, что делает его привлекательным для промышленных предприятий, отметили в пресс-службе.

Как отметил руководитель лаборатории сухого электрополирования УУНиТ, профессор Николай Криони, данная технология имеет огромное значение для повышения эксплуатационных характеристик авиационных газотурбинных двигателей и других сложных агрегатов.