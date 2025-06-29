Российские ученые впервые клонировали редкое краснокнижное растение

Опубликовано 29 июня 2025, 16:211 мин.
Российские ученые впервые клонировали редкое краснокнижное растениеОстролодочник волосистый размножили в лаборатории
Специалисты Ботанического сада-института ДВО РАН добились успеха в клонировании остролодочника волосистого — редкого медоносного растения, находящегося под угрозой исчезновения. В лабораторных условиях удалось получить 100 жизнеспособных клонов этого вида.
Работа велась больше года и поначалу сопровождалась трудностями — около 40% ростков погибало. Однако ученым удалось разработать методику, обеспечивающую стабильное развитие растений. Теперь технология позволяет ускорять рост образцов.
Остролодочник волосистый включен в Красные книги десяти российских регионов, а также Беларуси и Эстонии. В природе его популяции стремительно сокращаются.
Ранее ученые из России и Казахстана обнаружили новый вид лекарственного растения — астрагала. Его нашли в Индерском районе, на границе двух стран. Растение получило название «астрагал Иванова» в честь ботаника Всеволода Иванова, руководителя научной школы в Западно-Казахстанском университете.