Российские ученые впервые клонировали редкое краснокнижное растение

Работа велась больше года и поначалу сопровождалась трудностями — около 40% ростков погибало. Однако ученым удалось разработать методику, обеспечивающую стабильное развитие растений. Теперь технология позволяет ускорять рост образцов.

Остролодочник волосистый включен в Красные книги десяти российских регионов, а также Беларуси и Эстонии. В природе его популяции стремительно сокращаются.

Ранее ученые из России и Казахстана обнаружили новый вид лекарственного растения — астрагала. Его нашли в Индерском районе, на границе двух стран. Растение получило название «астрагал Иванова» в честь ботаника Всеволода Иванова, руководителя научной школы в Западно-Казахстанском университете.