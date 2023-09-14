Российский диетолог назвала варенье-«пятиминутку» самым полезным

По словам диетолога, варенья которые производятся на заводах проходят сильную термическую обработку, что приводит к уничтожению натуральных витаминов. Термическую обработку продукт проходит для того, чтобы дольше храниться.

Варенье домашнего приготовления сохраняет в себе больше витаминов и других полезных веществ. Но еще лучше, если это варенье "пятиминутка", в нем также сохраняются антиоксиданты и клетчатка, добавила Ирина Бережная.

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