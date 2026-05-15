Российский двигатель ПД-8 прошел сертификационные испытания

Опубликовано 15 мая 2026, 14:581 мин.
Российский двигатель ПД-8 прошел сертификационные испытанияНаработка 6590 часов и 25 технологий
Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в госкорпорацию Ростех, завершила сертификационные испытания российского двигателя ПД-8 для самолета «Суперджет». За время проверок силовые установки наработали 6590 часов и подтвердили расчетные характеристики как на стендах, так и в составе летных испытаний.
При создании двигателя внедрено 25 критических технологий, включая 17 новых. Использованы жаропрочные материалы для турбинных лопаток и система охлаждения, позволяющая работать при высоких температурах.
Испытания проводились в разных условиях: обледенение в ЦИАМ, полеты в Архангельской области, 150-часовые ресурсные тесты, а также проверки на попадание воды, птиц и обрыв лопатки вентилятора. Общая наработка составила 6590 часов.
В конструкции применены решения, заимствованные из двигателя ПД-14, а также новые элементы, включая сверхзвуковую ступень турбины с понижением давления в 4 раза и минимальными зазорами между деталями. По данным разработчиков, документы направят в Росавиацию для получения сертификата типа.