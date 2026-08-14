Российский кубсат «ИнноСат16» зафиксировал солнечное затмение с орбиты

Опубликовано 14 августа 2026, 14:221 мин.
Российский кубсат «ИнноСат16» зафиксировал солнечное затмение с орбитыСъемка проверила точность наведения спутника
Малый спутник «ИнноСат16» российской компании «Геоскан» провел съемку солнечного затмения с орбиты. Полученные данные рассматриваются как подтверждение возможности использовать аппарат при создании солнечной обсерватории «Аврора» совместно с ИКИ РАН.
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Для наблюдения применили технологическую камеру «Циклоп», разработанную «Геоскан». Как отметил руководитель отдела развития космического образования компании Александр Хохлов, камера не имеет специальных солнечных фильтров и не предназначена для наблюдения за Солнцем. Ее использовали для проверки точности и стабильности наведения спутника.
Съемка с орбиты потенциально позволяет исследовать солнечную корону и активность Солнца без влияния атмосферы и погодных условий, отметил Хохлов.
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