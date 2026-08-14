Российский кубсат «ИнноСат16» зафиксировал солнечное затмение с орбиты

Для наблюдения применили технологическую камеру «Циклоп», разработанную «Геоскан». Как отметил руководитель отдела развития космического образования компании Александр Хохлов, камера не имеет специальных солнечных фильтров и не предназначена для наблюдения за Солнцем. Ее использовали для проверки точности и стабильности наведения спутника.

Съемка с орбиты потенциально позволяет исследовать солнечную корону и активность Солнца без влияния атмосферы и погодных условий, отметил Хохлов.

Ранее в госкорпорации Роскосмос сообщили о завершении проверок гидрометеорологического спутника «Электро-Л» № 5.