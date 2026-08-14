В России
Опубликовано 14 августа 2026, 14:22
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Российский кубсат «ИнноСат16» зафиксировал солнечное затмение с орбиты

Съемка проверила точность наведения спутника
Малый спутник «ИнноСат16» российской компании «Геоскан» провел съемку солнечного затмения с орбиты. Полученные данные рассматриваются как подтверждение возможности использовать аппарат при создании солнечной обсерватории «Аврора» совместно с ИКИ РАН.
Российский кубсат «ИнноСат16» зафиксировал солнечное затмение с орбиты

© Ferra.ru

Для наблюдения применили технологическую камеру «Циклоп», разработанную «Геоскан». Как отметил руководитель отдела развития космического образования компании Александр Хохлов, камера не имеет специальных солнечных фильтров и не предназначена для наблюдения за Солнцем. Ее использовали для проверки точности и стабильности наведения спутника.

Съемка с орбиты потенциально позволяет исследовать солнечную корону и активность Солнца без влияния атмосферы и погодных условий, отметил Хохлов.

Ранее в госкорпорации Роскосмос сообщили о завершении проверок гидрометеорологического спутника «Электро-Л» № 5.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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