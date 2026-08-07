Спутник «Электро-Л» № 5 вошел в российскую орбитальную группировку

Опубликовано 07 августа 2026, 15:581 мин.
Спутник «Электро-Л» № 5 вошел в российскую орбитальную группировкуАппарат принят в состав космической системы
В госкорпорации Роскосмос сообщили о завершении проверок гидрометеорологического спутника «Электро-Л» № 5. Аппарат принят в состав одноименной космической системы на геостационарной орбите в точке стояния 76 градусов восточной долготы.
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Теперь российскую орбитальную группировку формируют четыре аппарата — № 2, № 3, № 4 и № 5. На позиции 76° восточной долготы одновременно работают два спутника: новый № 5 и № 3.
В госкорпорации отметили, что в дальнейшем спутник № 3 могут перевести в точку 14,5° западной долготы. Там сейчас, уже превысив срок активного существования, продолжает функционировать аппарат № 2.
Ранее российская система спутниковой ретрансляции «Луч» увеличила объем сообщений о чрезвычайных ситуациях, передаваемых в международную систему поиска и спасания КОСПАС-SARSAT.