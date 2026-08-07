Спутник «Электро-Л» № 5 вошел в российскую орбитальную группировку

Теперь российскую орбитальную группировку формируют четыре аппарата — № 2, № 3, № 4 и № 5. На позиции 76° восточной долготы одновременно работают два спутника: новый № 5 и № 3.

В госкорпорации отметили, что в дальнейшем спутник № 3 могут перевести в точку 14,5° западной долготы. Там сейчас, уже превысив срок активного существования, продолжает функционировать аппарат № 2.

Ранее российская система спутниковой ретрансляции «Луч» увеличила объем сообщений о чрезвычайных ситуациях, передаваемых в международную систему поиска и спасания КОСПАС-SARSAT.