Российский пассажирский транспорт на Сахалине переведут на экологически чистое топливо

Соглашение, которое мы заключили ..., имеет не только экономическое, но и социальное значение. Оно будет способствовать обновлению парка общественного транспорта региона, переводу его на газ. В результате воздух в населенных пунктах станет чище .... Интервалы движения сократятся, а вместе с ними и потери времени на дорогу, в результате повысится качество жизни.