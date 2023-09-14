Российский пассажирский транспорт на Сахалине переведут на экологически чистое топливо

Российский пассажирский транспорт на Сахалине переведут на экологически чистое топливоВоздух в населенных пунктах станет чище
Пресс-служба правительства Сахалина сообщила журналистам, что Сахалинская область и российская автомобильная компания "Группа ГАЗ" подписали соглашение о переводе пассажирского транспорта на экологически чистое топливо.
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Соглашение было подписано в рамках VIII Восточного экономического форума во Владивостоке.
Соглашение, которое мы заключили ..., имеет не только экономическое, но и социальное значение. Оно будет способствовать обновлению парка общественного транспорта региона, переводу его на газ. В результате воздух в населенных пунктах станет чище .... Интервалы движения сократятся, а вместе с ними и потери времени на дорогу, в результате повысится качество жизни.
Ранее мы сообщали, что во время VIII Восточного экономического форума Сахалинская область подписала соглашение о сотрудничестве с Московским государственным университетом геодезии и картографии.