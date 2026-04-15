В России
Опубликовано 15 апреля 2026, 11:48
1 мин.

Российский препарат от рака крови прошел клинические испытания

Лекарство «Утжефра» могут зарегистрировать в 2026 году
Генеральный директор НМИЦ гематологии Минздрава России, член-корреспондент РАН Елена Паровичникова сообщила о завершении клинических испытаний отечественного препарата «Утжефра». Лекарство предназначено для пациентов с острыми лимфобластными лейкозами и Б-клеточными лимфомами, пишет ТАСС.
© Ferra.ru

Сейчас специалисты готовят пакет документов для регистрации. Как отметила Паровичникова, это может произойти уже в 2026 году. Речь идет о первом в стране клиническом исследовании с применением CAR-T-клеток анти-CD19.

Применение препарата будет бесплатным для пациентов. В программу госгарантий включен пункт о финансировании государством каждого случая использования CAR-T-клеточного продукта.

Ранее главный онколог Минздрава, генеральный директор НМИЦ радиологии России Андрей Каприн сообщил, что расширение применения новой вакцины от меланомы кожи будет проходить поэтапно. По мере накопления клинического опыта.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#В России
,
#Россия
,
#наука