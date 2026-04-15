Российский препарат от рака крови прошел клинические испытания

Опубликовано 15 апреля 2026, 11:481 мин.
Российский препарат от рака крови прошел клинические испытанияЛекарство «Утжефра» могут зарегистрировать в 2026 году
Генеральный директор НМИЦ гематологии Минздрава России, член-корреспондент РАН Елена Паровичникова сообщила о завершении клинических испытаний отечественного препарата «Утжефра». Лекарство предназначено для пациентов с острыми лимфобластными лейкозами и Б-клеточными лимфомами, пишет ТАСС.
© Ferra.ru
Сейчас специалисты готовят пакет документов для регистрации. Как отметила Паровичникова, это может произойти уже в 2026 году. Речь идет о первом в стране клиническом исследовании с применением CAR-T-клеток анти-CD19.
Применение препарата будет бесплатным для пациентов. В программу госгарантий включен пункт о финансировании государством каждого случая использования CAR-T-клеточного продукта.
Ранее главный онколог Минздрава, генеральный директор НМИЦ радиологии России Андрей Каприн сообщил, что расширение применения новой вакцины от меланомы кожи будет проходить поэтапно. По мере накопления клинического опыта.