Российский препарат от рака крови прошел клинические испытания

Сейчас специалисты готовят пакет документов для регистрации. Как отметила Паровичникова, это может произойти уже в 2026 году. Речь идет о первом в стране клиническом исследовании с применением CAR-T-клеток анти-CD19.

Применение препарата будет бесплатным для пациентов. В программу госгарантий включен пункт о финансировании государством каждого случая использования CAR-T-клеточного продукта.

Ранее главный онколог Минздрава, генеральный директор НМИЦ радиологии России Андрей Каприн сообщил, что расширение применения новой вакцины от меланомы кожи будет проходить поэтапно. По мере накопления клинического опыта.