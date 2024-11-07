Российский препарат от редкого заболевания сердца получил статус орфанного

ИРП — редкое аутовоспалительное заболевание, при котором воспаляется оболочка сердца. До появления «Арцерикса» пациенты в России не имели доступа к специализированной терапии для этого состояния. Новый препарат, основанный на молекуле гофликицепта, защищен патентами в 59 странах.

Производство «Арцерикса» полностью осуществляется на российских предприятиях «Р-Фарм» при поддержке Минпромторга.

Также ученые университета «Сириус» при поддержке Российского научного фонда (РНФ) разработали технологии производства трёх препаратов для лечения редких наследственных заболеваний, аналоги которых в России ранее не выпускались.