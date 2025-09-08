Российский самолет-амфибия Бе-200 пройдет испытания с новыми двигателями ПД-8

Опубликовано 08 сентября 2025, 20:511 мин.
Российский самолет-амфибия Бе-200 пройдет испытания с новыми двигателями ПД-8Самолет используют для тушения пожаров
Генеральный конструктор Объединенной авиастроительной корпорации Сергей Коротков сообщил, что российский самолет-амфибия Бе-200, используемый для тушения пожаров, готовится к летным испытаниям после замены силовых установок. Вместо украинских двигателей Д-436 на него будут установлены российские ПД-8.
Работы по ремоторизации уже ведутся параллельно на двух типах воздушных судов: пассажирском SSJ-100 и многоцелевом Бе-200. В настоящее время SSJ-100 находится на этапе летных испытаний, в то время как самолету-амфибии еще предстоит пройти эту процедуру, отметил Коротков.
Двигатель ПД-8 представляет собой двухконтурный турбовентиляторный агрегат тягой 8 тонн. Он создан с применением современных российских материалов и передовых технологий. При его разработке использовался опыт создания другого отечественного двигателя — ПД-14.