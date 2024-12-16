Российский сериал «Кибердеревня» получит VR-игру

Демо-версия игры будет представлена на фестивале современной поп-культуры «Хомякон», который пройдет с 20 по 22 декабря в Москве. Попробовать VR-новинку смогут посетители стенда Кинопоиска.

Для разработки игры использовали технологию volumetric-видео — это метод, позволяющий создавать 3D-модели персонажей с высокой детализацией. Движения и мимику актера Сергея Чихачева, исполнившего роль Николая, захватили множеством камер, а затем преобразовали в трехмерный интерактивный объект. Этот подход позволил значительно сократить время и ресурсы на создание персонажей, что особенно важно для VR-игр.

Как отметил ведущий разработчик Игорь Хураськин, такой метод обычно применяют для кино и сериалов. Однако команда экспериментировала с volumetric-видео, адаптируя его для игр. По словам Хураськина, процесс создания персонажа стал похож на съемки фильма: актер выполняет свои сцены, а затем они переносятся в игровой формат.