Российский студент создал метод оценки композитных материалов для самолетов

Опубликовано 19 апреля 2024, 17:49
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Российский студент создал метод оценки композитных материалов для самолетовЧто позволит идентифицировать недостатки
В пресс-службе Новосибирского государственного технического университета НЭТИ сообщили, что аспирант вуза разработал новый метод оценки расслоения композитных материалов, который поможет предотвратить критические дефекты в деталях самолетов. Этот метод позволит идентифицировать и классифицировать недостатки, что поможет избежать долгих и дорогостоящих ремонтов.
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Для этого предлагается проводить эксперименты на образцах, которые подвергаются нагрузкам до момента расслоения. Если возможная нагрузка не увеличивает расслоение, то деталь с дефектом считается пригодной для использования, отметили в пресс-службе.
Автор методики, аспирант Илья Белоусов, отмечает важность изучения всех возможных дефектов и их возможных нагрузок. Для экспериментов использовались образцы, имитирующие обшивку самолета, а также проведены дополнительные расчеты на реальных деталях.
Этот новый метод представляет собой значительный прогресс в области оценки композитных материалов для авиации, поскольку ранее не существовало единого стандарта для определения опасности расслоения.