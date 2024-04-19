Российский студент создал метод оценки композитных материалов для самолетов

Для этого предлагается проводить эксперименты на образцах, которые подвергаются нагрузкам до момента расслоения. Если возможная нагрузка не увеличивает расслоение, то деталь с дефектом считается пригодной для использования, отметили в пресс-службе.

Автор методики, аспирант Илья Белоусов, отмечает важность изучения всех возможных дефектов и их возможных нагрузок. Для экспериментов использовались образцы, имитирующие обшивку самолета, а также проведены дополнительные расчеты на реальных деталях.

Этот новый метод представляет собой значительный прогресс в области оценки композитных материалов для авиации, поскольку ранее не существовало единого стандарта для определения опасности расслоения.