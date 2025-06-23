Российский сверхзвуковой лайнер спроектируют с сетчатым корпусом и крылом

Опубликовано 23 июня 2025, 18:111 мин.
Российский сверхзвуковой лайнер спроектируют с сетчатым корпусом и крыломИнновационная конструкция снизит вес самолета
Российские авиаконструкторы разрабатывают перспективный сверхзвуковой пассажирский лайнер с необычной структурой крыла и фюзеляжа. Как сообщил вице-президент РАН, академик РАН, научный руководитель ЦАГИ Сергей Чернышев, в проекте используется сетчатая конструкция, напоминающая строение живых тканей.
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Новый подход предполагает неравномерное распределение элементов каркаса — более плотное в зонах повышенных нагрузок и редкое там, где нагрузки минимальны. Это позволяет значительно уменьшить массу самолета, что напрямую влияет на его топливную эффективность и летные характеристики.
Технология относится к так называемым биоподобным решениям, которые все активнее внедряются в различных отраслях промышленности. В отличие от традиционного каркаса из стрингеров и шпангоутов, сетчатая структура повторяет принципы организации природных материалов.
По словам специалистов, предварительные расчеты и испытания подтвердили перспективность такого подхода.