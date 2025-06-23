Российский сверхзвуковой лайнер спроектируют с сетчатым корпусом и крылом

Новый подход предполагает неравномерное распределение элементов каркаса — более плотное в зонах повышенных нагрузок и редкое там, где нагрузки минимальны. Это позволяет значительно уменьшить массу самолета, что напрямую влияет на его топливную эффективность и летные характеристики.

Технология относится к так называемым биоподобным решениям, которые все активнее внедряются в различных отраслях промышленности. В отличие от традиционного каркаса из стрингеров и шпангоутов, сетчатая структура повторяет принципы организации природных материалов.

По словам специалистов, предварительные расчеты и испытания подтвердили перспективность такого подхода.