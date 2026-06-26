Российский телескоп «Спектр-УФ» будет изучать кометы в ультрафиолете

По словам научного руководителя проекта «Спектр-УФ» академика РАН Бориса Шустова, кометы станут важными объектами для будущих ультрафиолетовых обсерваторий. Также рассматривается возможность изучения экзокомет. Получение изображений и фотометрия комет остаются востребованными, и даже относительно небольшие ультрафиолетовые приборы могут внести значительный вклад в исследование.

Ранее стало известно, что российская космическая обсерватория «Спектр-УФ» должна отправиться в космос 24 октября 2031 года. Заведующий отделом НПО им. А. С. Лавочкина Александр Шаханов сообщил, что запуск планируют выполнить с помощью ракеты «Ангара-А5М» с разгонным блоком «Персей».