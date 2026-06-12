Российский ученый заявил о новой роли ИИ в научных открытиях

По его словам, современные ИИ-системы работают вместе с исследователями: ученые ставят задачи, направляют процесс и получают новые результаты в ходе совместного анализа. Такой подход отличается от использования ИИ как обычного инструмента.

Ранее Александр Сергеев сообщил в рамках ПМЭФ, что проект создания цифровой копии человека для предсказания болезней успешно продвигается. Получено финансирование центра ИИ в медицине на базе Университета Лобачевского. По его словам, Росатом и ФМБА помогают тем, что выделили группу здоровых людей и предоставили площадку в ЗАТО Лесной. Первая когорта составляет несколько сотен добровольцев.