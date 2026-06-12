Российский ученый заявил о новой роли ИИ в научных открытиях

Опубликовано 12 июня 2026, 12:081 мин.
Российский ученый заявил о новой роли ИИ в научных открытияхТехнологии стали участником исследований
Научный руководитель Национального центра физики и математики академик Александр Сергеев в беседе с ТАСС сообщил, что искусственный интеллект (ИИ) начал выполнять в науке не только вспомогательные задачи, но и участвовать в создании новых знаний.
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По его словам, современные ИИ-системы работают вместе с исследователями: ученые ставят задачи, направляют процесс и получают новые результаты в ходе совместного анализа. Такой подход отличается от использования ИИ как обычного инструмента.
Ранее Александр Сергеев сообщил в рамках ПМЭФ, что проект создания цифровой копии человека для предсказания болезней успешно продвигается. Получено финансирование центра ИИ в медицине на базе Университета Лобачевского. По его словам, Росатом и ФМБА помогают тем, что выделили группу здоровых людей и предоставили площадку в ЗАТО Лесной. Первая когорта составляет несколько сотен добровольцев.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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