Российский врач рассказал о последствиях ротавирусной инфекции

По словам Андрея Кондрахина, ротавирус может спровоцировать другие бактериальные инфекции, которые были в дыхательных путях, обезвоживание, что означает нехватки воды в организме, параллельное организм страдает от расстройств желудочно-кишечного тракта. Если вовремя не взяться за лечение, то самочувствие может ухудшиться и привести до комы.

К коме могут привести дизентерия и сальмонеллез. Они также становятся причиной расстройств желудочно-кишечного тракта и обезвоживания, добавил врач-терапевт.

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