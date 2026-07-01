Российских школьников обучат 3D-печати деталей для авиационных двигателей

Опубликовано 01 июля 2026, 20:371 мин.
Российских школьников обучат 3D-печати деталей для авиационных двигателейМастер-классы проходят в рамках форума
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК), входящая в госкорпорацию Ростех, проводит мастер-классы по 3D-печати на форуме «Инженеры будущего — 2026». За 10 дней обучение пройдут 300 школьников в возрасте от 10 до 17 лет.
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Во время занятий участники изучают принципы аддитивных технологий и знакомятся с процессом послойного изготовления деталей. Они работают с установками для печати полимеров, самостоятельно заправляют материал, запускают печать и контролируют первые слои изделия.
В качестве практического задания школьники создают брелок в виде турбореактивного двигателя, после чего выполняют постобработку, удаляя опорные элементы и зачищая поверхность.
Также ребятам показывают макет двигателя ПД-14 и рассказывают, что с помощью 3D-печати в ОДК производят детали для авиационных двигателей ПД-14 и ПД-8, включая элементы сложной геометрии с внутренними полостями и каналами.