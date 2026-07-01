Российских школьников обучат 3D-печати деталей для авиационных двигателей

Во время занятий участники изучают принципы аддитивных технологий и знакомятся с процессом послойного изготовления деталей. Они работают с установками для печати полимеров, самостоятельно заправляют материал, запускают печать и контролируют первые слои изделия.

В качестве практического задания школьники создают брелок в виде турбореактивного двигателя, после чего выполняют постобработку, удаляя опорные элементы и зачищая поверхность.

Также ребятам показывают макет двигателя ПД-14 и рассказывают, что с помощью 3D-печати в ОДК производят детали для авиационных двигателей ПД-14 и ПД-8, включая элементы сложной геометрии с внутренними полостями и каналами.