Российским разработчикам новых технологий выделили полмиллиарда рублей

Российским разработчикам новых технологий выделили полмиллиарда рублейДля поддержки развития и внедрения новых технологий
Правительство Российской Федерации в своем Telegram-канале сообщило, что российским разработчикам новых технологий и материалов было выделено полмиллиарда рублей.
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Как говорится в сообщении, субсидии будут выделять Министерство науки и высшего образования и Фонда поддержки проектов Национальной технологической инициативы.
Срелства будут предоставлены центрам Национальной технологической инициативы созданным на базе российских университетов.
Благодаря поддержи разработчиков технологических проектов будет реализовано внедрение новых технологий и развитие отраслей промышленности, а также поможет в усилении технологического суверенитета страны.
Ранее мы писали, что Росгидромет получит больше миллиарда рублей на поддержку суперкомпьютера, а также на развитие отечественной системы метеорологических прогнозов для авиации.