Российским разработчикам новых технологий выделили полмиллиарда рублей

Как говорится в сообщении, субсидии будут выделять Министерство науки и высшего образования и Фонда поддержки проектов Национальной технологической инициативы.

Срелства будут предоставлены центрам Национальной технологической инициативы созданным на базе российских университетов.

Благодаря поддержи разработчиков технологических проектов будет реализовано внедрение новых технологий и развитие отраслей промышленности, а также поможет в усилении технологического суверенитета страны.

Ранее мы писали, что Росгидромет получит больше миллиарда рублей на поддержку суперкомпьютера, а также на развитие отечественной системы метеорологических прогнозов для авиации.