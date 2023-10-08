В России
18:25, 08 октября 2023
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Российским разработчикам новых технологий выделили полмиллиарда рублей

Для поддержки развития и внедрения новых технологий

Правительство Российской Федерации в своем Telegram-канале сообщило, что российским разработчикам новых технологий и материалов было выделено полмиллиарда рублей.

Российским разработчикам новых технологий выделили полмиллиарда рублей

© Ferra

Как говорится в сообщении, субсидии будут выделять Министерство науки и высшего образования и Фонда поддержки проектов Национальной технологической инициативы.

Срелства будут предоставлены центрам Национальной технологической инициативы созданным на базе российских университетов.

Благодаря поддержи разработчиков технологических проектов будет реализовано внедрение новых технологий и развитие отраслей промышленности, а также поможет в усилении технологического суверенитета страны.

Ранее мы писали, что Росгидромет получит больше миллиарда рублей на поддержку суперкомпьютера, а также на развитие отечественной системы метеорологических прогнозов для авиации.

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