Российскую систему мониторинга глюкозы включили в реестр промышленной продукции

Опубликовано 02 июля 2026, 14:521 мин.
Российскую систему мониторинга глюкозы включили в реестр промышленной продукцииУстройство работает до 16 дней
В реестр российской промышленной продукции включена первая локализованная система непрерывного мониторинга глюкозы Lumiflex Linx. Решение Минпромторга РФ вступило в силу 30 июня 2026 года. Система предназначена для круглосуточного контроля уровня сахара в крови у пациентов с сахарным диабетом.
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Новое устройство официально подтверждает производство на территории России и соответствие установленным требованиям.
Система Lumiflex Linx используется для постоянного отслеживания уровня глюкозы. Устройство обеспечивает высокую точность измерений. Срок работы сенсора достигает 16 дней. По словам производителя, локализация производства должна расширить доступ пациентов к технологии и снизить зависимость от импортных решений в сфере мониторинга диабета.
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