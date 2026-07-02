Российскую систему мониторинга глюкозы включили в реестр промышленной продукции

Устройство работает до 16 дней

В реестр российской промышленной продукции включена первая локализованная система непрерывного мониторинга глюкозы Lumiflex Linx. Решение Минпромторга РФ вступило в силу 30 июня 2026 года. Система предназначена для круглосуточного контроля уровня сахара в крови у пациентов с сахарным диабетом.