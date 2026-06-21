Российскую тест-систему для выявления Эболы оценили в Африке

Зарубежные эксперты отметили удобство применения и точность российской разработки. Также Роспотребнадзор сообщил о высокой оценке международного сообщества работы по борьбе с распространением лихорадки Эбола в Уганде. Эти меры получили поддержку, в том числе со стороны Всемирной организации здравоохранения.

Ранее стало известно, что российская фармкомпания «Промомед» планирует в 2027 году запустить первую фазу клинических исследований пептидной вакцины от рака. По словам директора по новым продуктам Киры Заславская, препарат разработан совместно с международными партнерами. Вакцина относится к поливалентным мультитаргетным препаратам и не является РНК-вакциной.