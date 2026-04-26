Россия нацелилась войти в топ-5 производителей авиации

По словам Абраменко, развитие авиации остается стратегическим приоритетом страны. Ключевой критерий успеха — конкурентоспособность на внутреннем и мировом рынках. Отечественная отрасль решает беспрецедентную задачу: полную локализацию всей линейки гражданской авиатехники, включая двигатели.

Для самолета МС-21 было разработано более 70 систем. Для «Суперджета» — около 40 систем и еще 1,5 тысячи комплектующих. Некоторые зарубежные аналоги ранее поставлялись единственными производителями в мире. Российским разработчикам удалось создать собственные образцы с нуля, отметил Абраменко.