Россия начнет разработку стандартов 6G в 2025 году

Шадаев уточнил, что работы по 6G будут включать сотрудничество с дружественными странами, что позволит объединить усилия для создания передовых стандартов связи.

Ранее, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации разработало предложение по снижению стоимости частот для сетей 5G. Что предполагает введение понижающих коэффициентов для различных диапазонов частот, что должно стимулировать развитие технологий 5G в стране. Согласно проекту, операторы связи будут платить в 10 раз меньше за частоты в «низких» диапазонах и в 1 000 раз меньше за частоты в «миллиметровом» диапазоне.