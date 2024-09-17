Россия начнет разработку стандартов 6G в 2025 году

Опубликовано 17 сентября 2024, 18:191 мин.
Россия начнет разработку стандартов 6G в 2025 годуВ сотрудничестве с дружественными странами
Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев сообщил, что с 2025 года в России начнутся научные исследования по разработке стандартов связи шестого поколения (6G). Эти исследования будут проведены в рамках национального проекта «Экономика данных».
© Ferra.ru
Шадаев уточнил, что работы по 6G будут включать сотрудничество с дружественными странами, что позволит объединить усилия для создания передовых стандартов связи.
Ранее, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации разработало предложение по снижению стоимости частот для сетей 5G. Что предполагает введение понижающих коэффициентов для различных диапазонов частот, что должно стимулировать развитие технологий 5G в стране. Согласно проекту, операторы связи будут платить в 10 раз меньше за частоты в «низких» диапазонах и в 1 000 раз меньше за частоты в «миллиметровом» диапазоне.