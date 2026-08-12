Россия объединит данные о генетических ресурсах в национальной базе

Опубликовано 12 августа 2026, 17:141 мин.
Россия объединит данные о генетических ресурсах в национальной базеЕжегодный объем данных оценили в 10 петабайт
Россия создаст национальную базу генетической информации, куда объединят сведения о животных, растениях и микроорганизмах. Решение об этом принято, сообщил президент Владимир Путин на заседании Совета по науке.
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По оценкам, ежегодно в систему планируется загружать около 10 петабайт данных. Это соответствует примерно 5 трлн страниц печатного текста.
При этом использование базы не должно ограничивать доступ исследователей к материалам или препятствовать научным контактам с зарубежными коллегами.
Ранее Михаил Мишустин поручил до 27 октября подготовить и внести в кабмин дорожную карту по разработке планов развития технологий. Поручение было дано по итогам стратегической сессии, посвященной совершенствованию системы управления научно-технологическим развитием. Документ станет частью работы по созданию новой модели управления российской наукой.