В России
Опубликовано 12 августа 2026, 17:14
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Россия объединит данные о генетических ресурсах в национальной базе

Ежегодный объем данных оценили в 10 петабайт
Россия создаст национальную базу генетической информации, куда объединят сведения о животных, растениях и микроорганизмах. Решение об этом принято, сообщил президент Владимир Путин на заседании Совета по науке.
Россия объединит данные о генетических ресурсах в национальной базе

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По оценкам, ежегодно в систему планируется загружать около 10 петабайт данных. Это соответствует примерно 5 трлн страниц печатного текста.

При этом использование базы не должно ограничивать доступ исследователей к материалам или препятствовать научным контактам с зарубежными коллегами.

Ранее Михаил Мишустин поручил до 27 октября подготовить и внести в кабмин дорожную карту по разработке планов развития технологий. Поручение было дано по итогам стратегической сессии, посвященной совершенствованию системы управления научно-технологическим развитием. Документ станет частью работы по созданию новой модели управления российской наукой.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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