Россия объединит данные о генетических ресурсах в национальной базе

По оценкам, ежегодно в систему планируется загружать около 10 петабайт данных. Это соответствует примерно 5 трлн страниц печатного текста.

При этом использование базы не должно ограничивать доступ исследователей к материалам или препятствовать научным контактам с зарубежными коллегами.

Ранее Михаил Мишустин поручил до 27 октября подготовить и внести в кабмин дорожную карту по разработке планов развития технологий. Поручение было дано по итогам стратегической сессии, посвященной совершенствованию системы управления научно-технологическим развитием. Документ станет частью работы по созданию новой модели управления российской наукой.