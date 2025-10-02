Россия отправит тяжелый луноход на Луну

Программа исследований включает и другие миссии. В 2026 году к Луне отправится китайский аппарат «Чанъэ-7» с российским прибором «Пылевой мониторинг Луны». Орбитальные аппараты «Луна-26» и «Луна-29» планируется запустить в 2028 и 2032 годах соответственно, отметил Петрукевич.

Также в планах Роскосмоса реализация посадочных миссий «Луна-27.1», «Луна-27.2» и «Луна-28» в период с 2029 по 2034 годы.

Ранее, а пресс-службе Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова сообщили, что ученые вуза с помощью нейросети выявили на Луне 20 ранее неизвестных аномальных областей, влияющих на движение спутников.