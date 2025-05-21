В России
Опубликовано 21 мая 2025, 16:34
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Россия перейдет на конвейерное производство спутников

Мишустин заявил о необходимости массового выпуска космических аппаратов
Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин заявил о необходимости наладить в России конвейерное производство космических аппаратов. Такая система потребуется для развертывания многоспутниковых группировок, отметил он на стратегической сессии по развитию космической отрасли.
Россия перейдет на конвейерное производство спутников

© Ferra.ru

По словам главы правительства, массовый выпуск спутников потребует их существенного облегчения и уменьшения размеров. Также предстоит перейти на унифицированные платформы и сократить трудоемкость производства.

Ранее президент Владимир Путин поручил разработать предложения по созданию орбитальной группировки для мониторинга Северного морского пути. До 1 июля 2025 года правительство должно представить план с указанием сроков, объемов и источников финансирования проекта.

Также Михаил Мишустин заявил о необходимости ускорить строительство российской орбитальной станции (РОС). На стратегической сессии по развитию космической отрасли он подчеркнул, что станция станет важной платформой для научных исследований и испытания новых технологий.