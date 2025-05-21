Россия перейдет на конвейерное производство спутников

По словам главы правительства, массовый выпуск спутников потребует их существенного облегчения и уменьшения размеров. Также предстоит перейти на унифицированные платформы и сократить трудоемкость производства.

Ранее президент Владимир Путин поручил разработать предложения по созданию орбитальной группировки для мониторинга Северного морского пути. До 1 июля 2025 года правительство должно представить план с указанием сроков, объемов и источников финансирования проекта.

Также Михаил Мишустин заявил о необходимости ускорить строительство российской орбитальной станции (РОС). На стратегической сессии по развитию космической отрасли он подчеркнул, что станция станет важной платформой для научных исследований и испытания новых технологий.