Россия продолжит участвовать в развитии Всемирной организации по ИИ

Соглашение о создании новой международной организации подписали 16 июля в Шанхае перед началом Всемирной конференции по искусственному интеллекту. По данным МИД, структура должна помочь странам развивать цифровые возможности и собственные технологии в сфере ИИ.

В ведомстве отметили, что при работе организации необходимо учитывать интересы всех участников. Также структура должна ориентироваться на площадку ООН при обсуждении глобальных вопросов, связанных с развитием искусственного интеллекта, и поддерживать международные переговорные процессы в этой сфере.

Ранее Министерство цифрового развития РФ предложило расширить свои функции в области искусственного интеллекта.