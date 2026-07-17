В России
Опубликовано 17 июля 2026, 17:51
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Россия продолжит участвовать в развитии Всемирной организации по ИИ

Соглашение о создании структуры подписали в Шанхае
В Министерстве иностранных дел (МИД) сообщили, что Россия намерена продолжить участие в совершенствовании механизмов Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта (ИИ).
Россия продолжит участвовать в развитии Всемирной организации по ИИ

© Ferra.ru

Соглашение о создании новой международной организации подписали 16 июля в Шанхае перед началом Всемирной конференции по искусственному интеллекту. По данным МИД, структура должна помочь странам развивать цифровые возможности и собственные технологии в сфере ИИ.

В ведомстве отметили, что при работе организации необходимо учитывать интересы всех участников. Также структура должна ориентироваться на площадку ООН при обсуждении глобальных вопросов, связанных с развитием искусственного интеллекта, и поддерживать международные переговорные процессы в этой сфере.

Ранее Министерство цифрового развития РФ предложило расширить свои функции в области искусственного интеллекта.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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