Россия разработает ветряные и солнечные электростанции для Арктики

Новые ветроустановки арктического исполнения предназначены для обеспечения энергией объектов вдоль Северного морского пути. Они должны выдерживать низкие температуры и сложные погодные условия, что сделает их важным элементом инфраструктуры при освоении Арктики.

Параллельно ведутся работы по созданию солнечных электростанций с высоким коэффициентом полезного действия. По этому показателю они должны соответствовать лучшим мировым аналогам, что позволит России достичь технологического суверенитета в области солнечной генерации.

Ранее в пресс-службе университета МЭИ сообщили о создании новой солнечной электростанции, которая может работать круглосуточно.