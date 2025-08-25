Россия разработает ветряные и солнечные электростанции для Арктики

Опубликовано 25 августа 2025, 22:011 мин.
Россия разработает ветряные и солнечные электростанции для АрктикиОни обеспечат энергией объекты Северного морского пути
Россия приступила к разработке специализированного энергетического оборудования для арктических регионов. Как сообщили в Минпромторге, речь идет о ветрогенераторах, способных работать в экстремальных условиях, и высокоэффективных солнечных электростанциях.
Новые ветроустановки арктического исполнения предназначены для обеспечения энергией объектов вдоль Северного морского пути. Они должны выдерживать низкие температуры и сложные погодные условия, что сделает их важным элементом инфраструктуры при освоении Арктики.
Параллельно ведутся работы по созданию солнечных электростанций с высоким коэффициентом полезного действия. По этому показателю они должны соответствовать лучшим мировым аналогам, что позволит России достичь технологического суверенитета в области солнечной генерации.
Ранее в пресс-службе университета МЭИ сообщили о создании новой солнечной электростанции, которая может работать круглосуточно.