Россия создаст космический корабль для перевозки тяжелых грузов

Опубликовано 06 ноября 2025, 15:451 мин.
Россия создаст космический корабль для перевозки тяжелых грузовВ проекте применяются ядерные технологии «Буревестника» и «Посейдона»
Россия занимается разработкой космического корабля, предназначенного для транспортировки тяжелых грузов. Об этом заявил президент Владимир Путин во время церемонии награждения разработчиков оборонных проектов.
В основе нового корабля планируется использовать технологии, примененные в комплексах «Буревестник» и «Посейдон». Ключевой задачей является создание энергообеспечения для этого транспортного модуля.
Разработка направлена на реализацию приоритетных национальных программ, связанных с освоением космического пространства. Использование передовых технологий и материалов должно обеспечить технологический прорыв в этой области.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что электронные компоненты, применяемые в ракете «Буревестник», явлеются важной частью космических миссий. По словам президента, электроника, используемая «Буревестнике» уже используется в космических программах.