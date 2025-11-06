В России
Опубликовано 06 ноября 2025, 15:45
1 мин.

Россия создаст космический корабль для перевозки тяжелых грузов

В проекте применяются ядерные технологии «Буревестника» и «Посейдона»
Россия занимается разработкой космического корабля, предназначенного для транспортировки тяжелых грузов. Об этом заявил президент Владимир Путин во время церемонии награждения разработчиков оборонных проектов.
В основе нового корабля планируется использовать технологии, примененные в комплексах «Буревестник» и «Посейдон». Ключевой задачей является создание энергообеспечения для этого транспортного модуля.

Разработка направлена на реализацию приоритетных национальных программ, связанных с освоением космического пространства. Использование передовых технологий и материалов должно обеспечить технологический прорыв в этой области.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что электронные компоненты, применяемые в ракете «Буревестник», явлеются важной частью космических миссий. По словам президента, электроника, используемая «Буревестнике» уже используется в космических программах.