Россия создаст космический корабль для перевозки тяжелых грузов

В основе нового корабля планируется использовать технологии, примененные в комплексах «Буревестник» и «Посейдон». Ключевой задачей является создание энергообеспечения для этого транспортного модуля.

Разработка направлена на реализацию приоритетных национальных программ, связанных с освоением космического пространства. Использование передовых технологий и материалов должно обеспечить технологический прорыв в этой области.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что электронные компоненты, применяемые в ракете «Буревестник», явлеются важной частью космических миссий. По словам президента, электроника, используемая «Буревестнике» уже используется в космических программах.