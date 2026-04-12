Россия создаст лунную научную станцию совместно с Китаем

По словам Сухова, Москва намерена внести значимый вклад в проект международной научной лунной станции. Сроки зависят от нескольких факторов. Среди них итоги работы китайских зондов «Чанъэ-6», «Чанъэ-7» и «Чанъэ-8», а также данные по изучению геодезии лунной поверхности. Кроме того, на график повлияет готовность самой российской стороны произвести и отправить оборудование. Ожидается, что транспортировка энергетической установки на Луну произойдет не ранее 2030 года.

Ведущий инженер Института космических исследований РАН Дмитрий Зарубин в рамках Российского космического форума заявил, что искусственный интеллект станет обязательным инструментом для управления базами на Луне.