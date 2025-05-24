Россия создаст второй тренажер нового космического корабля для космонавтов

По его словам, первый тренажер уже готовится к использованию — первые занятия с космонавтами запланированы на сентябрь 2025 года. Однако специалисты обсуждают необходимость дополнительного тренажера, который позволит расширить программу подготовки экипажей.

Харламов уточнил, что решение о создании второго тренажера будет приниматься совместно с научным сообществом и Роскосмосом. Параллельно в ЦПК ждут утверждения национальной программы по Российской орбитальной станции, чтобы приступить к разработке соответствующих тренажеров.

Ранее премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин заявил о необходимости ускорить строительство российской орбитальной станции (РОС). На стратегической сессии по развитию космической отрасли он подчеркнул, что станция станет важной платформой для научных исследований и испытания новых технологий.