В России
Опубликовано 24 мая 2025, 21:42
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Россия создаст второй тренажер нового космического корабля для космонавтов

Проект обсуждают со специалистами
Руководитель Центр подготовки космонавтов имени Гагарина Максим Харламов сообщил, что рассматривается возможность создания второго тренажера для нового российского транспортного корабля.
Россия создаст второй тренажер нового космического корабля для космонавтов

© Ferra.ru

По его словам, первый тренажер уже готовится к использованию — первые занятия с космонавтами запланированы на сентябрь 2025 года. Однако специалисты обсуждают необходимость дополнительного тренажера, который позволит расширить программу подготовки экипажей.

Харламов уточнил, что решение о создании второго тренажера будет приниматься совместно с научным сообществом и Роскосмосом. Параллельно в ЦПК ждут утверждения национальной программы по Российской орбитальной станции, чтобы приступить к разработке соответствующих тренажеров.

Ранее премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин заявил о необходимости ускорить строительство российской орбитальной станции (РОС). На стратегической сессии по развитию космической отрасли он подчеркнул, что станция станет важной платформой для научных исследований и испытания новых технологий.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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