Россия увеличит число космических запусков до 66 в год

В текущем 2025 году потенциал российской космической отрасли позволяет выполнить до 46 запусков, хотя фактически было осуществлено лишь 17. Такие данные следуют из презентации, представленной в ходе доклада.

Параллельно с увеличением пусковой активности планируется снизить стоимость выведения полезной нагрузки на орбиту в 2,5 раза.

Ранее госкорпорация «Роскосмос» заключила контракт с Центром Хруничева на изготовление трех модернизированных ракет-носителей «Ангара-А5М». Эти ракеты будут использоваться для вывода на орбиту модулей новой Российской орбитальной станции (РОС).