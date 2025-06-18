Россия увеличит число космических запусков до 66 в год

Опубликовано 18 июня 2025, 17:561 мин.
Россия увеличит число космических запусков до 66 в годК 2030 году стоимость выведения грузов снизится в 2,5 раза
Роскосмос намерен значительно нарастить количество космических запусков в ближайшие годы. Согласно планам, представленным главой госкорпорации Дмитрием Бакановым в Совете Федерации, к 2030 году Россия сможет осуществлять до 66 стартов ежегодно, а к 2036 году этот показатель может достичь 113 пусков.
В текущем 2025 году потенциал российской космической отрасли позволяет выполнить до 46 запусков, хотя фактически было осуществлено лишь 17. Такие данные следуют из презентации, представленной в ходе доклада.
Параллельно с увеличением пусковой активности планируется снизить стоимость выведения полезной нагрузки на орбиту в 2,5 раза.
Ранее госкорпорация «Роскосмос» заключила контракт с Центром Хруничева на изготовление трех модернизированных ракет-носителей «Ангара-А5М». Эти ракеты будут использоваться для вывода на орбиту модулей новой Российской орбитальной станции (РОС).