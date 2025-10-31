Россия возобновит разработку сверхзвуковых самолетов

В Советском Союзе был разработан сверхзвуковой лайнер Ту-144. Всего было спроектировано 16 таких машин, которые выполняли рейсы по маршруту Москва — Алматы в Советском Союзе. Вице-премьер выразил уверенность, что современная промышленность вернется к этим разработкам.

Параллельно в России продолжается создание новых гражданских самолетов. Речь идет о SJ-100 с двигателями ПД-8 и МС-21 с силовыми установками ПД-14. Эти проекты являются полностью отечественными.

Ранее Минпромторг и Ростех сообщили о первом полёте второго полностью импортозамещённого самолёта МС-21, взлетевшего в Иркутске с аэродрома Иркутского авиазавода «Яковлев».