Россия запустит промышленное производство лития к 2026−2027 году

Россия запустит промышленное производство лития к 2026−2027 годуТехнология уже разработана и прошлпроизводстыоа испытания
Россия может приступить к промышленному получению лития уже в ближайшие годы. Как сообщил глава Роснедр Олег Казанов на Российско-африканском сырьевом диалоге, начало добычи планируется в 2026 или 2027 году.
Казанов отметил, что еще несколько лет назад в России с сожалением констатировали отставание в этой области, тогда как в Европе уже реализовывалось 11 аналогичных проектов. Однако за последние годы были предприняты усилия для изменения ситуации.
По словам главы Роснедр, необходимые исследования и испытания уже завершены. Технология отработана и готова к промышленному применению. Это позволит России начать физическое получение лития в требуемых масштабах.
Ранее в пресс-службе Университета ИТМО сообщили, что российские ученые совместно с коллегами из Китая и Сингапура создали мембрану, которая позволяет добывать литий из переработанных аккумуляторов. Эффективность извлечения достигает 98%, а сам процесс не вредит окружающей среде.