Россия запустит промышленное производство лития к 2026−2027 году

Казанов отметил, что еще несколько лет назад в России с сожалением констатировали отставание в этой области, тогда как в Европе уже реализовывалось 11 аналогичных проектов. Однако за последние годы были предприняты усилия для изменения ситуации.

По словам главы Роснедр, необходимые исследования и испытания уже завершены. Технология отработана и готова к промышленному применению. Это позволит России начать физическое получение лития в требуемых масштабах.

Ранее в пресс-службе Университета ИТМО сообщили, что российские ученые совместно с коллегами из Китая и Сингапура создали мембрану, которая позволяет добывать литий из переработанных аккумуляторов. Эффективность извлечения достигает 98%, а сам процесс не вредит окружающей среде.