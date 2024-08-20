В России
Опубликовано 20 августа 2024, 11:15
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Россия завершила испытания нового спутникового терминала «Гонец-автономный»

Разработка готовится к серийному выпуску
Спутниковая система «Гонец» успешно завершила испытания нового портативного терминала «Гонец-Автономный». Комплект устройства помещается в компактный рюкзак и предназначен для тех, кто находится вне зон покрытия наземных сетей.
Россия завершила испытания нового спутникового терминала «Гонец-автономный»

© Ferra.ru

Терминал успешно протестировал передачу текстовых сообщений, файлов, изображений и координатных данных. Время непрерывной работы устройства от аккумулятора на прием и передачу также было проверено и подтвердило его эффективность.

Новая антенна, специально разработанная для персональных коммуникаций, позволяет быстро заменить ее на версию, используемую на транспорте, что делает устройство универсальным. В ближайшее время компания планирует начать серийное производство терминала.

Ранее стало известно, что резидент Технопарка новосибирского Академгородка планирует отправить до 1 000 малых спутников на орбиту Земли в рамках сотрудничества с Роскосмосом. Цель проекта — обеспечить круглосуточный интернет вещей (IoT) в труднодоступных районах.