Россия завершила испытания нового спутникового терминала «Гонец-автономный»

Терминал успешно протестировал передачу текстовых сообщений, файлов, изображений и координатных данных. Время непрерывной работы устройства от аккумулятора на прием и передачу также было проверено и подтвердило его эффективность.

Новая антенна, специально разработанная для персональных коммуникаций, позволяет быстро заменить ее на версию, используемую на транспорте, что делает устройство универсальным. В ближайшее время компания планирует начать серийное производство терминала.

Ранее стало известно, что резидент Технопарка новосибирского Академгородка планирует отправить до 1 000 малых спутников на орбиту Земли в рамках сотрудничества с Роскосмосом. Цель проекта — обеспечить круглосуточный интернет вещей (IoT) в труднодоступных районах.