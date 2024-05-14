Россиян предупредили о новой мощнейшей вспышке на солнце

Вспышка X8.7 произошла в 19:51 по московскому времени в области пятен 3664 (S18W89) и длилась 16 минут. На данный момент уровень опасности от солнечных вспышек оценивается как слабый по пятибалльной шкале. Последний раз вспышка такого масштаба, X8.2, была зарегистрирована в сентябре 2017 года.

Ранее, руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, Сергей Богачев предупреждал о возможности сильнейшей магнитной бури за 20 лет на Земле. И отметил, что при выбросе Солнцем крупных облаков плазмы, он могут ударить по магнитному полю Земли.