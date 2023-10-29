Россиян предупредили о риске тяжелых заболеваний из-за избыточного веса

Россиян предупредили о риске тяжелых заболеваний из-за избыточного весаНапример, бесплодие
Ожирение, являющееся распространенной и серьезной проблемой, может быть основным фактором, способствующим развитию различных опасных заболеваний, предупреждает диетолог Наталья Зубарева в беседе с NEWS.ru. Она подчеркивает, что лишний вес может стать инициатором таких серьезных состояний, как рак, бесплодие и даже преждевременное старение.
Взять себя в руки просто необходимо, ведь ожирение является одним из главных факторов развития многих тяжелых заболеваний: сердечно-сосудистых патологий, дисфункций щитовидной железы и гипофиза, заболеваний печени и желчного пузыря, патологий в репродуктивной сфере, включающих бесплодие, онкологию и преждевременное старение. Все это последствия лишнего веса.
Тем не менее, диетолог подчеркивает, что каждый, кто столкнулся с проблемой избыточного веса, способен улучшить свое состояние и здоровье. Она подчеркивает, что главное - начать процесс снижения веса и не откладывать его на потом.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.