Россиян предупредили о риске тяжелых заболеваний из-за избыточного веса

Тем не менее, диетолог подчеркивает, что каждый, кто столкнулся с проблемой избыточного веса, способен улучшить свое состояние и здоровье. Она подчеркивает, что главное - начать процесс снижения веса и не откладывать его на потом.

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