Россиянам начнут выдавать водительские права на 20 лет

17:33, 20 сентября 2023
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Россиянам начнут выдавать водительские права на 20 летЕсли водители не нарушают
Глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев в беседе с РИА Новости заявил, что россиянам планируют начать выдавать водительские права на 20 лет.
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По словам Евгения Москвичева, что готовятся соответствующие поправки, также он добавил, что водители, которые ничего не нарушаю и исправно проходят медицинские комиссии.
Это сейчас обсуждается. Водительское удостоверение делать вместо 10 лет на 20. Если водитель добропорядочный. Мы это уже обсудили с начальником ГАИ, с работниками.
Москвичев Евгений Сергеевич
Глава комитета Госдумы по транспорту
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