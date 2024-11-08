Россиянам назвали четыре малоизвестных, но полезных сервиса контроля финансов

Один из таких сервисов — КРЕДЧЕК.РФ. Это инструмент для тех, кто хочет следить за своей кредитной историей и рейтингом. С помощью платформы можно получить отчет о своем кредите, проверять кредитный рейтинг и контролировать изменения в финансовых данных. Это особенно важно при планировании крупных покупок, таких как ипотека или кредит.

Для любителей заграничных покупок подойдет сервис Delims, который является казахским стартапом. Он позволяет выпустить электронную международную MasterCard за несколько минут, оплатив выпуск с российской карты. Это удобный вариант для тех, кто сталкивается с проблемами при оплате на зарубежных сервисах, но не хочет тратить время на сложные процедуры регистрации.

МОбс — это финансовый бот в Telegram, который помогает вести учет доходов и расходов. Он автоматически записывает данные в Google-таблицы, освобождая пользователя от необходимости вручную вводить информацию. Подходит как для личных финансов, так и для бизнеса или коллективов, гарантируя высокий уровень конфиденциальности.

Наконец, для продавцов на маркетплейсах полезным окажется сервис OWWA. Он помогает отслеживать цены конкурентов, автоматически загружая данные о товарах и ценах в 1С. Сервис прост в использовании, и нет необходимости нанимать дополнительных специалистов.