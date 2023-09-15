Россиянам назвали первый признак болезни Альцгеймера

Также врач добавил, что при болезни Альцгеймера человек чаще всего забывает текущие события, но может достаточно хорошо помнить давние события.

Ранее мы рассказывали, что врач-хирург рассказал о симптомах, которые на первый взгляд не выглядят опасными, но могут привести к моментальной смерти.