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22:38, 15 сентября 2023
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Россиянам назвали первый признак болезни Альцгеймера

Часто человек с болезнью Альцгеймера начинает терять интерес

Врач-невролог, профессор Вма Андрей Емелин рассказал, что первый признак проявления болезни Альцгеймер проявляется в поведении человека.

Россиянам назвали первый признак болезни Альцгеймера

© Ferra

По словам Андрея Емелина, у человека пропадает интерес к окружающей действительности, хобби и увлечениям. Родственники не всегда замечают подобные проявления.

Очень часто нарушение памяти - не первый симптом. Первый симптом - это пропадание интереса пожилого человека к окружающей действительности, утрата интереса к хобби, к каким-то увлечениям. На это очень часто родственники не обращают внимание

Андрей Емелин
Профессор кафедры нервных болезней Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова

Также врач добавил, что при болезни Альцгеймера человек чаще всего забывает текущие события, но может достаточно хорошо помнить давние события.

Ранее мы рассказывали, что врач-хирург рассказал о симптомах, которые на первый взгляд не выглядят опасными, но могут привести к моментальной смерти.

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