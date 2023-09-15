Россиянам назвали первый признак болезни Альцгеймера

Россиянам назвали первый признак болезни АльцгеймераЧасто человек с болезнью Альцгеймера начинает терять интерес
Врач-невролог, профессор Вма Андрей Емелин рассказал, что первый признак проявления болезни Альцгеймер проявляется в поведении человека.
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По словам Андрея Емелина, у человека пропадает интерес к окружающей действительности, хобби и увлечениям. Родственники не всегда замечают подобные проявления.
Очень часто нарушение памяти - не первый симптом. Первый симптом - это пропадание интереса пожилого человека к окружающей действительности, утрата интереса к хобби, к каким-то увлечениям. На это очень часто родственники не обращают внимание
Также врач добавил, что при болезни Альцгеймера человек чаще всего забывает текущие события, но может достаточно хорошо помнить давние события.
Ранее мы рассказывали, что врач-хирург рассказал о симптомах, которые на первый взгляд не выглядят опасными, но могут привести к моментальной смерти.