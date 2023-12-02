Россиянам назвали самое эффективное упражнение для плоского живота

По словам специалиста, включение поперечной мышцы живота в работу может быть достигнуто несколькими упражнениями. Одно из них — стоя спиной к стене, согнув ноги в коленях, сделать глубокий выдох и подтянуть пупок к позвоночнику, прижав поясницу к стене. Далее, выпрямить ноги, удерживая подтянутый живот и прижатую поясницу.

Эксперт уточнила, что это универсальное упражнение подходит для всех. Рекомендуется проводить его ежедневно в течение четырех минут, придерживаясь указанных инструкций. Это поможет почувствовать интенсивную работу пресса и достичь подтянутого живота.

Это простое упражнение обещает быть эффективным для тех, кто стремится к плоскому животу, и может быть выполнено в домашних условиях.

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