Россиянам назвали самое эффективное упражнение для плоского живота

Россиянам назвали самое эффективное упражнение для плоского животаКоторое нужно проводить ежедневно в течение четырех минут
Физический реабилитолог София Агапова рассказала о простом, но эффективном упражнении, способном подтянуть живот и улучшить его форму, что подходит практически для каждого, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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По словам специалиста, включение поперечной мышцы живота в работу может быть достигнуто несколькими упражнениями. Одно из них — стоя спиной к стене, согнув ноги в коленях, сделать глубокий выдох и подтянуть пупок к позвоночнику, прижав поясницу к стене. Далее, выпрямить ноги, удерживая подтянутый живот и прижатую поясницу.
Эксперт уточнила, что это универсальное упражнение подходит для всех. Рекомендуется проводить его ежедневно в течение четырех минут, придерживаясь указанных инструкций. Это поможет почувствовать интенсивную работу пресса и достичь подтянутого живота.
Это простое упражнение обещает быть эффективным для тех, кто стремится к плоскому животу, и может быть выполнено в домашних условиях.
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