Россиянам назвали три привычки для профилактики деменции

По словам Надежды Чернышовой, деменцию сложно предугадать, поскольку первопричиной является наследственность. Но есть три простых привычки для профилактики деменции.

Первой привычкой является занятия спортом, у людей, которые занимаются физической активностью лучше работает мозг. Что дает вероятность дольше прожить без деменции.

Вторая привычка — пробовать что-то новое, например, читать стихи, разгадывать кроссворды или пройти новым маршрутом, что заставит мозг сориентироваться в пространстве вокруг, рассказала врач.

И третьей привычкой, по словам врача-терапевта, является правильное питание. Необходимо употреблять больше овощей, фруктов и зелени. Меньше есть переработанные продукты и полуфабрикаты.

Надежда Чернышова порекомендовала добавить в свой рацион овощи и фрукты зеленого цвета, например, болгарский перец, яблоки, брокколи.