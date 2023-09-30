Россиянам назвали три привычки для профилактики деменции

Россиянам назвали три привычки для профилактики деменцииНеобходимо добавить в рацион зеленые фрукты и овощи
Врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе «Вечерней Москве» рассказала о трех простых привычках для профилактики деменции, пишет «Вечерняя Москва».
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По словам Надежды Чернышовой, деменцию сложно предугадать, поскольку первопричиной является наследственность. Но есть три простых привычки для профилактики деменции.
Первой привычкой является занятия спортом, у людей, которые занимаются физической активностью лучше работает мозг. Что дает вероятность дольше прожить без деменции.
Вторая привычка — пробовать что-то новое, например, читать стихи, разгадывать кроссворды или пройти новым маршрутом, что заставит мозг сориентироваться в пространстве вокруг, рассказала врач.
И третьей привычкой, по словам врача-терапевта, является правильное питание. Необходимо употреблять больше овощей, фруктов и зелени. Меньше есть переработанные продукты и полуфабрикаты.
Надежда Чернышова порекомендовала добавить в свой рацион овощи и фрукты зеленого цвета, например, болгарский перец, яблоки, брокколи.