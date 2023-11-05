Россиянам назвали трое осенних овощей для здоровья и диеты

Первым в этом списке является тыква. Этот овощ богат витамином А, который играет важную роль в выработке гормонов, поддержании здоровья иммунной системы и зрения. Содержание калорий в тыкве невелико, всего 22 калории на 100 г, что делает его отличным выбором для тех, кто следит за своим весом. Тыква также богата клетчаткой, поддерживающей здоровье желудочно-кишечного тракта, отметила эксперт.

Следующим полезным овощем является свекла. Она содержит антоцианы, которые помогают бороться со свободными радикалами и замедляют процессы старения. Несмотря на мнение о высоком содержании углеводов в свекле, она на самом деле бедна ими.

Третьим в списке полезных осенних овощей — белокочанная капуста. Она обогащена витамином C и веществами, которые помогают предотвращать рак груди у женщин. Также в капусте содержится витамин U, который способствует заживлению слизистой оболочки и может использоваться в профилактике гастрита и язвы желудка, добавила Тихомирова.

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