Россиянам посоветовали комплект упражнений для подтянутого тела

Поза Чатуранга: начните выполнять позу планки, затем согните руки в локтях и опустите тело до параллели с полом. Задержитесь в этом положении на 5 секунд.

Перейдите из позы Чатуранга в позу «Собака мордой вверх», выпрямив руки, приподняв бедра и посмотрев вверх. Задержитесь в этом положении на 10 секунд.

Затем перейдите в позу «Собака мордой вниз», подняв бедра, не отрывая рук и ног от земли, и сформировав телом перевернутую букву V. Задержитесь на 10 секунд.

Выполните две вариации позы воина: начните с широко расставленных ног, поверните правую ногу вперед, а левую - на 30 градусов наружу. В первой вариации вытяните руки вверх и посмотрите на потолок. Во втором варианте - слегка наклоните туловище вперед, руки вытяните в стороны и посмотрите на правую руку. Задержитесь в каждой позе на 20 секунд.

Из позы воина положите правую руку рядом с правой ногой и вытяните левую руку вверх, глядя на нее. Задержитесь на 10 секунд.

Завершите тренировку позой Шавасана, лежа на спине, ноги и руки слегка разведены в стороны, ладони обращены вверх.

Однако важно соблюдать технику безопасности и проконсультироваться со специалистом, если вы только начинаете заниматься йогой или имеете какие-либо проблемы со здоровьем.

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