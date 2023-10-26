Россиянам посоветовали упражнения для улучшении состояния мышц спины

Эксперт рекомендует начать со скручивания в стоячем положении. Для этого нужно стоять прямо, руки вытянуты в стороны, а взгляд направлен вперед. Поворачивая туловище вбок, сохраняйте положение таза и головы. Это упражнение помогает размять позвоночник и укрепить мышцы спины.

Далее, можно выполнять наклоны тела с руками на бедрах. Согнув легко колени, округлите спину на выдохе, подтягивая подбородок к грудной клетке, а на вдохе выпрямитесь. Повторяя это упражнение, вы улучшите гибкость позвоночника.

И последнее упражнение, которое советует Анастасия Петрова - повороты корпуса с руками в замке. Сцепив руки перед собой, скруглите спину и потянитесь вперед, а затем начните делать движения руками в форме знака "бесконечность" в разные стороны. Это поможет укрепить мышцы спины и улучшить гибкость.

Регулярное выполнение этих упражнений в свободное время поможет улучшить состояние вашей спины, снять напряжение и боли, а также укрепить мышцы, что важно для поддержания здоровой осанки и общего физического самочувствия.

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